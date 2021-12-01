"Не ругай, а помогай": петербуржцам предложили забрать по 14 кг снега домой

Снежный коллапс в Санкт-Петербурге, вызванный циклоном «Бенедикт» и неготовностью коммунальных служб к обильному снегопаду, не мог остаться без внимания пользователей социальных сетей. Администраторы одного из пабликов предложили нестандартный способ помощи Смольному в борьбе со стихией, призвав петербуржцев забрать снег с улиц домой.

В сообществе «Наш дом – Гражданка | Калининский район | СПб» с иронией отнеслись к происходящему в Северной столице 30 ноября. В связи с сильной метелью, начавшейся накануне вечером, город оказался засыпан снегом, а местные власти не смогли обеспечить эффективную уборку улиц. Адвокат «Гражданки» Антон Шальков опубликовал пост, в котором призвал не ругать руководство города, а помогать делом в такой непростой ситуации.

Автор публикации предложил всем жителям Петербурга выйти на улицы, набрать снег в пакеты и унести домой. Шальков отметил, что в Северной столице проживает 5 384 342 человека. По его подсчетам, каждый может забрать 14 килограмм снега домой. Если не брать в расчет несовершеннолетних петербуржцев, то предлагаемым способом можно убрать с улиц более 60 000 тонн снега, и проблема будет решена.

Многие подписчики паблика поддержали автора, оценив абсурдность ситуации. Но некоторые пользователи в своих комментариях указали и на другие проблемы, связанные с неэффективной работой профильных комитетов Смольного. В частности, одна из жительниц города напомнила про рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, на которые можно будет не жаловаться, если топить выпавший снег и использовать его в быту. В другом комментарии отметили, что петербуржцы и вовсе не будут нуждаться в городском правительстве, если в любой сложной ситуации будут все делать сами.

Напомним, в минувший вторник в Санкт-Петербурге выпало порядка 15-20 сантиметров снега. Коммунальщики не смогли справиться со стихией и оперативно очистить улицы города, что привело к десятибалльным пробкам на дорогах. СМИ связывают возникший коллапс с острой нехваткой спецтехники. Как ранее заявлял губернатор Александр Беглов, город в случае необходимости может вывести на улицы 1,7 тысячи снегоуборочных машин, но этого количества недостаточно для проведения масштабных и оперативных работ. С учетом резерва, автопарк специализированной техники в Северной столице требуется увеличить как минимум до 3,5 тысяч единиц.