"Не ругай, а помогай": петербуржцам предложили забрать по 14 кг снега домой

01 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Санкт-Петербург
снегопад, питер, скрин, лп (2021) | Фото: vk.com/wall-26260_1260430/скрин

"Не ругай, а помогай": петербуржцам предложили забрать по 14 кг снега домой

Снежный коллапс в Санкт-Петербурге, вызванный циклоном «Бенедикт» и неготовностью коммунальных служб к обильному снегопаду, не мог остаться без внимания пользователей социальных сетей. Администраторы одного из пабликов предложили нестандартный способ помощи Смольному в борьбе со стихией, призвав петербуржцев забрать снег с улиц домой.

В сообществе «Наш дом – Гражданка | Калининский район | СПб» с иронией отнеслись к происходящему в Северной столице 30 ноября. В связи с сильной метелью, начавшейся накануне вечером, город оказался засыпан снегом, а местные власти не смогли обеспечить эффективную уборку улиц. Адвокат «Гражданки» Антон Шальков опубликовал пост, в котором призвал не ругать руководство города, а помогать делом в такой непростой ситуации.

Автор публикации предложил всем жителям Петербурга выйти на улицы, набрать снег в пакеты и унести домой. Шальков отметил, что в Северной столице проживает 5 384 342 человека. По его подсчетам, каждый может забрать 14 килограмм снега домой. Если не брать в расчет несовершеннолетних петербуржцев, то предлагаемым способом можно убрать с улиц более 60 000 тонн снега, и проблема будет решена.

снегопад, питер, скрин, лп(2021)|Фото: vk.com/wall-26260_1260430/скрин

Многие подписчики паблика поддержали автора, оценив абсурдность ситуации. Но некоторые пользователи в своих комментариях указали и на другие проблемы, связанные с неэффективной работой профильных комитетов Смольного. В частности, одна из жительниц города напомнила про рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, на которые можно будет не жаловаться, если топить выпавший снег и использовать его в быту. В другом комментарии отметили, что петербуржцы и вовсе не будут нуждаться в городском правительстве, если в любой сложной ситуации будут все делать сами.

соцсети, снегопад, питер, скрин, лп(2021)|Фото: vk.com/wall-26260_1260430/ скрин

Напомним, в минувший вторник в Санкт-Петербурге выпало порядка 15-20 сантиметров снега. Коммунальщики не смогли справиться со стихией и оперативно очистить улицы города, что привело к десятибалльным пробкам на дорогах. СМИ связывают возникший коллапс с острой нехваткой спецтехники. Как ранее заявлял губернатор Александр Беглов, город в случае необходимости может вывести на улицы 1,7 тысячи снегоуборочных машин, но этого количества недостаточно для проведения масштабных и оперативных работ. С учетом резерва, автопарк специализированной техники в Северной столице требуется увеличить как минимум до 3,5 тысяч единиц.

Теги: снегопад, северная столица, уборка снега, александр беглов, смольный, снежный коллапс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6381

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети