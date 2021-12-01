01 Декабря 2021
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Газпромнефть-Развитие, Зелёная Арктика, экологи, обследование (2021) | Фото: Газпромнефть-Развитие

Производственные объекты компании "Газпромнефть-Развитие" проверили экологи

Территорию Мало-Ямальского и Ближненовопортовского месторождений обследовали экоактивисты. Они осмотрели лицензионные участки "Газпромнефть-Развития", чтобы оценить текущий уровень захламленности металлоломом и горюче-смазочными материалами.

Как сообщили Накануне.RU в общественной экологической организации "Зелёная Арктика", было обследовано 300 гектаров тундры – территории, где с 70-х годов прошлого века велась геологоразведка, выполнялись опытно-промышленные работы.  

"В ходе облета совместно с коллегами из Научного центра изучения Арктики мы произвели аэрофотографирование участков, где велась геологоразведка, зафиксировали состояние фонтанных арматур законсервированных скважин и прискважинных площадок. Исследование территории перед началом деятельности важно с природоохранной точки зрения, так как позволяет выявить риски и спланировать мероприятия по их предотвращению. Такой формат работы — показатель ответственного отношения недропользователя", — считает председатель МОЭО "Зелёная Арктика" Евгений Рожковский.

При натурном осмотре эксперты установили, что заброшенных буровых установок на обследованных месторождениях нет, а узлы и агрегаты оставленного оборудования не содержат смазочных материалов и машинных масел, которые могли бы загрязнять почву и близлежащие водные объекты.

Газпромнефть-Развитие, Зелёная Арктика, экологи, обследование(2021)|Фото: Газпромнефть-Развитие

"Перед началом работы на новых производственных площадках мы стараемся провести как можно более полную оценку состояния территории, познакомиться с её особенностями, максимально учесть все риски. Привлечение к этой работе сотрудников и волонтёров "Зелёной Арктики" — организации, которой доверяют как эксперты, так и простые ямальцы, — станет свидетельством нашей открытости и готовности к совместной работе по сохранению экологического равновесия на Ямале", — подчеркнул исполнительный директор крупного проекта "Газ Ямала" "Газпромнефть-Развития" Максим Мишарин.

Собранные данные легли в основу отчёта и рекомендаций для нефтегазовой компании. В дальнейшем по этим рекомендациям "Газпромнефть-Развитие" разработает программу экологического мониторинга и спланирует работы по очистке арктических территорий от "исторического наследия".

"Зелёная Арктика" сотрудничает со многими нефтегазодобывающими компаниями, проводит независимое исследование состояния окружающей среды по запросу и готовит рекомендации по разработке программ экомониторинга территорий.

Теги: Газпромнефть-Развитие, Зелёная Арктика, экологи, обследование



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