"Уральские авиалинии" вновь возглавили рейтинг по количеству задержанных рейсов

"Уральские авиалинии" снова получили статус авиакомпании с самым частым задержанием рейсов, утверждает "Ъ" со ссылкой на британское агентство авиастатистики OAG. Проанализировав 150 крупнейших авиакомпаний, эксперты заключили, что в октябре авиаперевозчик каждый второй самолет задерживал более чем на 15 минут, выполнив вовремя только 52,5% рейсов.

Стоит отметить, что в июле аналогичные показатели авиакомпании были намного ниже и составляли только 32,5% вовремя выполненных рейсов. Самый низкий показатель был зафиксирован в сентябре - 28%, самый высокий - в мае (50%). В свою очередь гендиректор перевозчика Сергей Скуратов в начале прошлого месяца заявлял, что "в прессе преподносятся не те задержки, которые фиксируются Росавиацией" (задержки от двух часов), а на момент интервью регулярность полетов в "Уральских авиалиниях" и вовсе составила 98%. При этом сервис Flightradar24 зафиксировал задержку 6,1% рейсов авиакомпании более чем на два часа.

Еще одной причиной опоздания, по словам Скуратова, оказалась нехватка работников и системные сбои в аэропортах, в том числе и в "Кольцово", а также задержки Airbus по поставке четырех самолетов. При этом в авиакомпании Red Wings, которая выделилась 93% вовремя осуществленными рейсами, отметили, что "Кольцово" стабильно отработало в период с мая по октябрь. К словам перевозчика присоединился и S7, заявив, что уровень регулярности рейсов в аэропорте "находится в рамках средних значений по компании".

В свою очередь сам аэропорт Екатеринбурга также поставил на первое место в рейтинге опаздывающий перевозчиков компанию "Уральские авиалинии", сообщая только о 58% вовремя улетевших самолетов. Самой же пунктуальной оказалась авиакомпания Utair с 94% рейсов без задержек более 15 минут.

Источник в Минтрансе также сообщил, что в октябре в Росавиацию поступило письмо Генпрокуратуры с предложением ужесточить ответственность авиакомпаний за систематические задержки, однако на сегодняшний день такой вопрос в министерстве не рассматривается.

Напомним, что еще в сентябре председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов обратился с жалобой к министру транспорта Виталию Савельеву с просьбой приостановить выдачу новых разрешений на полеты авиакомпании "Уральские авиалинии" из-за участившихся массовых задержек рейсов.

Позднее, уже в ноябре, пассажиры "Уральских авиалиний" застряли в аэропорту кипрского города Ларнака и не могли улететь в Москву. Сообщалось, что при подготовке к взлету самолет стало сильно трясти, в итоге вылет перенесли на целые сутки. После этого в ситуацию вмешалась и транспортная прокуратура.