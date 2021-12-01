Минобрнауки ввело новые требования для вузов

С 1 марта 2022 года будут применяться новые аккредитационные показатели университетов. Об этом издан и опубликован соответствующий приказ Министерства науки и высшего образования.

Аккредитация будет бессрочной, а для систематического наблюдения за качеством обучения вводится аккредитационный мониторинг.

Новые критерии будут учитывать: средний балл ЕГЭ поступивших; долю преподавателей с учеными степенями или званиями; долю преподавателей, имеющих стаж в профессии, связанной с их дисциплиной; электронную среду и др.

Кроме того, будет оцениваться доля студентов, успешно завершивших обучение, от общей численности поступивших; доля трудоустроившихся по профессии в течение года после выпуска; доля выпускников, выполнивших обязательства по договорам о целевом обучении.

Обращает на себя внимание, что большинство показателей чисто формальные, а также что государство не берет на себя обязательств по трудоустройству тех выпускников, на которых дает госзаказ , и перекладывает их на плечи то ли самих выпускников, то ли вузов.

Вводятся различные процентные показатели, которые имеют слабое отношение к качеству обучения.

Отныне вузам не придется проходить каждые шесть лет аккредитацию, но власти будут постоянно вести мониторинг. По всей видимости, бюрократический контроль над вузами станет еще сильнее.