Выпускники школ сегодня пишут итоговое сочинение

Одиннадцатиклассники России сегодня пишут итоговое сочинение. Всего его будут писать около 650 тыс. школьников, этот экзамен станет допуском к государственной итоговой аттестации выпускников.

В этом году утверждены пять тематических направлений сочинения:

1. "Человек путешествующий: дорога в жизни человека"

2. "Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?"

3. "Преступление и наказание – вечная тема"

4. "Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня"

5. "Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина"

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10:00 по местному времени и длится 3 часа 55 минут (235 минут).

Рекомендуемый объем итогового сочинения – не менее 350 слов, итогового изложения – не менее 200 слов.

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Участники сочинения могут пользоваться выданным орфографическим словарем.

Сочинение оценивается по системе зачет/незачет. Те выпускники, которые получат "незачет" или вообще не явятся на итоговое сочинение (или не завершат его написание по уважительным причинам), смогут переписать его в резервные даты – 2 февраля или 4 мая.

Итоговое сочинение, в случае представления его при приеме на обучение в вузы, действительно в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, ранее писавшие итоговое сочинение, могут написать его повторно. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется.