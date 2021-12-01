Состояние богатейших россиян выросло на $38 млрд с начала года

Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с начала года почти на 38 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

При этом за прошедший месяц в совокупности богатейшие россияне потеряли более 27 миллиардов - показатель на 1 ноября составлял 65,6 миллиарда долларов.

Больше всех разбогател совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон - на 6 миллиардов долларов, до 30,8 миллиарда. Он занимает первую строчку рейтинга.

На втором месте в списке - один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. С начала года он стал богаче на 21 миллион долларов, его состояние составило 30 миллиардов.

На третьем месте рейтинга - основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние с начала года увеличилось на 4,18 миллиарда долларов, до 27,2 миллиарда.

Четвертую строчку рейтинга занял бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние выросло на 3,12 миллиарда, до 27 миллиардов.

Заметно увеличилось состояние совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова - на 4,3 миллиарда долларов, до 21,6 миллиарда. Он занимает пятую строчку рейтинга.

Ранее Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году. Список возглавил основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. По данным издания, дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему 1,7 миллиарда долларов.