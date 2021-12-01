Челябинский аэропорт возобновил работу после проверки информации о минировании взлетно-посадочной полосы

Аэропорт Челябинска возобновил работу в штатном режиме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

"Информация о минировании взлетной полосы не подтвердилась", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на электронную почту аэропорта поступила информация о минировании взлетно-посадочной полосы.

Сегодня ночью самолет из Казани при посадке в аэропорту Челябинска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 32 пассажира и три члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной причине, это произошло из-за обледенения полосы и сильного бокового ветра. В результате было задержано девять рейсов. Шесть воздушных судов отправлено в аэропорт Кольцово.