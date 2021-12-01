В Петербурге снова перенесли суд по делу тренера-антимасочника Ильина

Сегодня продолжение получила история с административным делом тренера Александра Ильина. 24 ноября Ильина и его подопечную, чемпионку мира по плаванию на короткой воде Виталину Симонову задержали в петербургском аэропорту Пулково – они не хотели надевать маски и вступили в конфликт с полицейскими и охраной воздушной гавани. СКР завел дело за оскорбление полицейских из хулиганских побуждений.

Первое судебное заседание было перенесено из-за того, что Ильин, явившись в суд, отказывался надевать маску, чем, по мнению суда, сорвал процесс.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что мужчина не явился в суд и сегодня. Сотрудники пресс-службы проявили креатив и в своем Telegram-канале опубликовали такое четверостишие:

"А он опять сегодня не пришел,

А мы ведь ждем, надеемся и верим,

Что в магазине СИЗ он приобрел,

Чтоб в зал зайти в распахнутые двери".

Также в пресс-службе сочли важным указать, что Симонова "была дисквалифицирована на 2 года за допинг".

"По словам адвокатов, Ильин очень хочет участвовать в процессе лично, но не может, так как на больничном. "Позиция у него патриотическая",- сообщил адвокат, он хочет лично задавать вопросы полицейским, настаивает на участии. Защитники также пояснили, что Ильин хочет провести лингвистическую экспертизу видеозаписи события в Пулково и уже обратился в экспертное учреждение", - сообщили в пресс-службе.

Заседание суда перенесено на 10 декабря.