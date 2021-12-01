В Минюсте опровергли возможный перевод ФСИН под контроль МВД

Заместитель министра юстиции России Всеволод Вуколов опроверг информацию СМИ о возможном переводе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) из ведения Минюста.

"Давайте слухи все оставим в телеграм-каналах", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Вуколов напомнил, что уголовно-исполнительная система передана в Минюст указом президента в 1998 году.

"Это в полной мере соответствует Европейским пенитенциарным правилам, согласно которым пенитенциарные учреждения должны находиться в ведении гражданских властей, то есть не относящихся ни к военным, ни к правоохранительным, ни к следственным органам", - сказал Вуколов.

Напомним, 25 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Калашникова с поста главы ФСИН. Новым главой ведомства назначен генерал Аркадий Гостев. Ранее он занимал пост заместителя министра внутренних дел РФ.

Смена руководителя ФСИН произошла на фоне публикации видео с насилием и пытками осужденных в колониях Саратовской области.

В Кремле заявили, что бывший глава ФСИН Александр Калашников был уволен с поста по собственному личному обращению. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не стал бы "устанавливать какой-то прямой связи" между отставкой Калашникова и информацией о пытках заключенных в саратовских колониях.