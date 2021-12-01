В Тюмени будут судить водителя BMW, устроившего массовое ДТП

В Калининский районный суд Тюмени ушло уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Тюменского района, обвиняемого в совершении резонансного ДТП на путепроводе "Стрела", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры

29 августа мужчина, в состоянии опьянения, управляя автомобилем столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который перевернулся на крышу. После этого BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с тремя автомобилями. Один из них загорелся. В результате массового ДТП два человека получили тяжкий вред здоровью, а еще один - вред здоровью средней тяжести.

Свою вину водитель BMW признал.

Ему грозят принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось, что водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения. Данные водителя нашли на автомобильном форуме. Сообщается, что у него есть 64 штрафа на сумму 102 тыс. руб. При этом 10 штрафов еще не оплачены. Также сообщается, что якобы ранее этот водитель размещал фотографию другого разбитого автомобиля BMW и попрощался с ним.