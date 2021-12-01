01 Декабря 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

Чиновник из Нижневартовска оштрафован за вымогательство крупной взятки

В Нижневартовске сотрудника управления дорожного хозяйства и благоустройства наказали за получение взятки, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

По версии следствия, начальник одного из отделов управления в августе 2019 – январь 2021 года требовал взятку в 820 тыс. рублей от одного из предпринимателей, работавшего по государственному контракту на благоустройство автомобильных дорог. За деньги чиновник пообещал исключить дополнительное соглашение и увеличить объём финансирования, а также принять работы без замечаний. 27 января 2021 г. предприниматель передал чиновнику 177 тыс. руб., после этого злоумышленника "взяли".

Начальник отдела ждал приговора под домашним арестом. Суд оштрафовал его на 2,7 млн руб. и на семь лет запретил занимать руководящие должности. Приговор в силу не вступил.

Теги: Взятка, управление по дорожному хозяйству и благоустройству



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Ранее 29.01.2021 15:50 Мск Чиновнику из Нижневартовска вменяют вымогательство крупной взятки


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