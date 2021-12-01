Мультимедийная выставка про Александра Невского стала самой популярной в Екатеринбурге

Мультимедийная экспозиция «Александр Невский. Судьба России» создана по инициативе учредителей Фонда святой Екатерины – Андрея Козицина, Игоря Алтушкина и Андрея Симановского. Уже можно констатировать, что по итогам 2021 года выставка стала самой популярной и посещаемой.

Экспозиция создана по технологии так называемого полного погружения. За полгода экспозицию посетили более 40 000 человек — 31 декабря проект завершает свою работу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда святой Екатерины.





«Александр Невский. Судьба России» — это первый масштабный проект мирового уровня, который создавался с использованием современных иммерсивных технологий. Совместно с Фондом святой Екатерины был выбран оптимальный формат реконструкции исторической эпохи, которая переносит зрителя в гущу великих битв, позволяет пройти по улицам Господина Великого Новгорода, услышать звон вечевого колокола, ощутить свою сопричастность ключевым событиям нашего прошлого. Подобная выставка делает историю понятной, увлекательной и формирует правильную патриотическую картину мира, - рассказала директор исторического парка «Россия – моя история» Наталья Прошина.

Любопытно, что визуальными эффектами для ключевой локации — Ледового побоища — занималась студия, работающая в Голливуде.

«Чтобы пройти всю выставку, нужно чуть больше часа, но дети готовы часами проводить там время. Мы видим серьёзный отклик со стороны молодёжи, а это значит, что нам удалось интересно и понятно рассказать о личности Александра Невского и его влиянии на становлении России», - поделилась заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Напомним, что выставка «Александр Невский. Судьба России» стала одним из самых значимых мероприятий, которые в течение всего 2021 года проходили на территории России в рамках празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.