Челябинца будут судить за ДТП, в котором погиб мотоциклист

Жителя Челябинска будут судить за ДТП, в котором погиб мотоциклист. мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движение, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что ночью 24 июня водитель ШКОДА РАПИД у дома № 40 по улице Молодогвардейцев выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом СУЗУКИ. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб.

Обвиняемый вину признал.

Родители погибшего подали гражданский иск о возмещении морального вреда на сумму 2 млн рублей. Автомобиль обвиняемого по решению суда арестован.