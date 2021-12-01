Обороты малого бизнеса из-за введения QR-кодов упали на 50% - сенатор

Малый и средний бизнес очень обеспокоен перспективами продления действия системы QR-кодов и просит сделать послабления, а также расширить меры поддержки. Сейчас QR-коды в той или иной степени действуют в 74 регионах, и там у предприятий МСП в сфере развлечений, общепита, спорта и т.д. упали на 50%, а в первые дни действия ограничений падение было до 90%, рассказал сенатор Павел Тараканов об итогах встречи с предпринимателями.

Бизнес просит как продления программ поддержки, например, ФОТ 3.0, так и снижения налогов, особенно на региональном и муниципальном уровнях. "Далеко не все регионы идут в этом вопросе на встречу также охотно, как год назад, хотя ситуация ничем не лучше", - отметил Тараканов, выступая в Совете Федерации.

Он добавил, что предприниматели просят изменить саму систему QR-кодов и признать ПЦР-тесты аналогом справок о вакцинации и перенесенной болезни.