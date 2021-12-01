Врач из ЮАР: У пациентов с "Омикроном" проявляются симптомы гриппа

При заболевании новым штаммом COVID-19 "Омикрон" у пациентов наблюдаются грипп, сухой кашель, лихорадка и ночная потливость. Об этом сообщил врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй.

По словам врача, на данный момент заболевание проявляется в легкой форме, пишет Regnum. Однако, отметил он, утверждать о массовом характере тех или иных симптомов еще рано.

Предполагается, что омикрон-штамм значительно заразнее самой агрессивной из известных сегодня форм коронавируса – дельты. Также у омикрона в разы больше мутаций, так что он, возможно, может сопротивляться действию вакцин.

Также ВОЗ предупредила, что риск заражения новым штаммом омикрон у переболевших коронавирусом может быть гораздо выше.