01 Декабря 2021
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Александр Лукашенко, Владимир Путин (2021) | Фото: kremlin.ru

На Украине негодуют от заявления Лукашенко про российский Крым и грозят жестким ответом

На Украине обсуждают то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о признании Крыма российским. Все критики разделились на два лагеря: одни еще больше ругают Лукашенко, другие винят во всем киевские власти.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ответ на действия Лукашенко "мы будем действовать по полной программе", так как вопрос Крыма для Украины принципиален. А признание нанесет "непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям".

Депутат Рады от партии Петра Порошенко Ирина Геращенко обвинила в этом "слуг народа".

"Банковая и "слуги", играйте с Лукашенко и дальше, умники. Покупайте электричество и битум, спонсируйте диктаторский режим", – написала она.

Ее однопартиец Алексей Гончаренко съязвил. По его мнению, "непризнанный диктатор Лукашенко" присоединился к "команде великих почитателей российского Крыма, среди которых Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан и Северная Корея".

Депутат Рады от "Слуги народа" Максим Бужанский написал, что главная вина за это лежит на тех, кто считал, что Украина может вмешиваться во внутренние дела Белоруссии.

"На тех, кто голосовал зачем-то за непризнание результата белорусских выборов, хотя достаточно было просто выразить озабоченность и призвать стороны к диалогу. Это было невыгодно Украине, и об этом говорилось прямо. Но нет же, захотелось посамоутверждаться" - написал Бужанский.

Депутат Рады Евгений Шевченко, ранее исключенный из "Слуги народа", тоже заявил, что в этом большая заслуга ориентированных на Запад "соросят" из числа "слуг народа".

Политолог Владимир Воля отмечает, что отношения с Минском и так испорчены, остается разве что отозвать посла из Минска. Санкции же сомнительны, так как Украина закупает некоторые белорусские товары критического импорта.

Политолог Александр Семченко тоже подчеркивает испорченность отношений, но считает, что у Владимира Зеленского "хватит ума" испортить их еще больше.

Теги: Украина, Крым, Александр Лукашенко



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