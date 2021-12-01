В Екатеринбурге зимой продолжают гореть торфяники. Гринпис предложил властям помощь

Очаги тления торфа накануне были обнаружены сотрудниками российского Гринпис и екатеринбургской волонтерской группой "Добровольцы быстрого реагирования". Позднее результаты обследования показали, что минувшей осенью полностью потушить очаги не удалось, а игнорирование ситуации сегодня может привести к новым пожарам уже ранней весной следующего года.

"Ситуация сложная, но не безнадежная, - говорит руководитель противопожарного отдела российского отделения Гринпис Григорий Куксин. — Если отслеживать состояние всех очагов и подготовиться зимой - проложить дороги к этим очагам, создать условия для накопления воды, то эти торфяные пожары ещё можно потушить ранней весной".

В адрес главы региона Евгения Куйвашева от Гринписа поступило предложение о помощи в борьбе с торфяными пожарами, на которое власти спустя время согласились. Сейчас Гринпис направил результаты обследований и конкретные предложения по тушению оставшихся очагов лесопожарным службам Свердловской области.

Помимо этого, в декабре запланирована встреча региональных властей с экологами для обсуждения необходимых мер для предотвращения новых торфяных пожаров.

Напомним, что торфяник на юге Екатеринбурга тлел с середины октября. 25 октября в ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что тление ликвидировано. В ликвидации последствий торфяного пожара в уральской столице были задействованы более 270 человек и 110 единиц спецтехники.