01 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Горящие торфяники у Екатеринбурга (2021) | Фото: Софья Косачёва / Гринпис

В Екатеринбурге зимой продолжают гореть торфяники. Гринпис предложил властям помощь

Очаги тления торфа накануне были обнаружены сотрудниками российского Гринпис и екатеринбургской волонтерской группой "Добровольцы быстрого реагирования". Позднее результаты обследования показали, что минувшей осенью полностью потушить очаги не удалось, а игнорирование ситуации сегодня может привести к новым пожарам уже ранней весной следующего года.

Горящие торфяники у Екатеринбурга(2021)|Фото: Софья Косачёва / Гринпис

"Ситуация сложная, но не безнадежная, - говорит руководитель противопожарного отдела российского отделения Гринпис Григорий Куксин. — Если отслеживать состояние всех очагов и подготовиться зимой - проложить дороги к этим очагам, создать условия для накопления воды, то эти торфяные пожары ещё можно потушить ранней весной".

В адрес главы региона Евгения Куйвашева от Гринписа поступило предложение о помощи в борьбе с торфяными пожарами, на которое власти спустя время согласились. Сейчас Гринпис направил результаты обследований и конкретные предложения по тушению оставшихся очагов лесопожарным службам Свердловской области.

Горящие торфяники у Екатеринбурга(2021)|Фото: Софья Косачёва / ГринписГорящие торфяники у Екатеринбурга(2021)|Фото: Софья Косачёва / Гринпис

Помимо этого, в декабре запланирована встреча региональных властей с экологами для обсуждения необходимых мер для предотвращения новых торфяных пожаров.

Напомним, что торфяник на юге Екатеринбурга тлел с середины октября. 25 октября в ГУ МЧС по Свердловской области заявили, что тление ликвидировано. В ликвидации последствий торфяного пожара в уральской столице были задействованы более 270 человек и 110 единиц спецтехники.

Теги: торфяник, Екатеринбург, Гринпис, волонтеры, Куйвашев



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