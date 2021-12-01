Снег, выпавший в Москве, уже не растает – синоптики

Выпавший в Москве снег задержится до конца зимы. По мнению метеорологов, аномальные осадки, прошедшие накануне в Центральной России и в частности в столичном регионе, дали возможность сформироваться устойчивому снежному покрову.

"Так, к 09.00 мск на базовой московской метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 7 см, на других городских станциях – в Тушино и на Балчуге снега еще больше – 9 см. Такие показатели снегомерной линейки точь-в-точь соответствуют многолетней климатической норме снежного покрова для первой декады декабря. В Подмосковье самые большие сугробы выросли в Ново-Иерусалиме – 11 см, Волоколамске – 12 см, Клину – 16 см", - написал в своем Instagram синоптик, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Хотя в пятницу и ожидается кратковременная оттепель, ей уже не удастся повлиять на снежный покров. "Мало того, через неделю, после настоящих декабрьских морозов и очередных снегопадов, высота сугробов в городе и окрестностях повысится еще на 5-8 см", - считает Тишковец.