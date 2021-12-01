01 Декабря 2021
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Цифровой пропуск, QR-код (2020) | Фото: instagram.com/ne.taxi

Минобороны просит освободить военнослужащих от QR-кодов

Минобороны Росси обратилось к правительству с предложением освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, сообщают "Известия".

Согласно инициативе, военные смогут показать паспорт и документ, который подтверждает принадлежность к Вооруженным силам в местах, для посещения которых необходим QR-код. Такие же правила хотят распространить и на военных пенсионеров.

Уточняется, что документ находится на согласовании в правительстве.

В июле сообщалось, что военнослужащие столкнулись с проблемами в получении QR-кодов, необходимых для посещения кафе и ресторанов в некоторых регионах. По данным РБК, затруднения возникли из-за предусмотренных законом ограничений на передачу персональных данных военнослужащих.

В ноябре член Центрального совета партии "Справедливая Россия - За Правду!" писатель Николай Стариков опубликовал письмо офицера российской армии, из которого следует вывод, что проблема до сих пор не решилась.

Теги: военнослужащие, qr-коды, минобороны



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