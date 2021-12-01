В Челябинской области начала снижаться заболеваемость COVID-19

В Челябинской области за сутки у 651 человека выявили COVID-19, 29 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

29 ноября было подтверждено 656 случаев заболевания коронавирусом. 30 ноября и 1 декабря этот показатель был ниже.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 129 тыс. 242 человек. В настоящий момент в регионе 12 тыс. 495 заболевших.

За сутки выписаны 1 512 человек, всего в регионе выздоровели 110 тыс. 268 пациентов.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 29 человек.