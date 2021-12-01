Экспорт агропромышленной продукции России бьет рекорды на фоне роста продуктовой инфляции внутри страны

Экспорт агропромышленной продукции России в 2021 году побил рекорд . Уже к 28 ноября объем экспорта в денежном выражении составил $31,2 млрд, что больше показателя за весь 2020-й год и на 21% больше к ноябрю 2020-го, передает "Интерфакс" со ссылкой на "Агроэкспорт".

Наибольшие темпы роста продолжает демонстрировать масложировая отрасль: с начала года поставки масложировой продукции выросли на 49%, до $6,185 млрд. Основной объем экспорта приходится на зерновые - их поставлено на $9,415 млрд (рост на 10%). Экспорт рыбы и морепродуктов из РФ увеличился на 29%, до $6,08 млрд, мясной и молочной продукции - на 30%, до $1,328 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 11%, до $4,145 млрд. Поставки прочей агропродукции увеличились на 11%, до $4,083 млрд.

Самым крупным покупателем российской продукции АПК остается ЕС: отгрузки в европейские страны выросли на 44%, до $4,171 млрд. Доля ЕС в российском агроэкспорте составила 13,4%. Турция (доля 12%) импортировала продукции на $3,755 млрд, что на 36% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Стоит отметить, что текущий год отличался кризисом на внутреннем рынке: государству пришлось вводить нерыночные элементы регулирования цен на ряд продуктов (например, на растительное масло и сахар), также был задействован механизм вывозных пошлин. ЦБ не раз отмечал, что низкий урожай внес весомый вклад в резко увеличившуюся продовольственную инфляцию. При этом на внешних поставках, как видно, это не отразилось.