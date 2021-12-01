01 Декабря 2021
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Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Lancet опубликовал статью о передаче коронавируса вакцинированными

Восприимчивость к инфекции у вакцинированных возрастает уже через 2-3 месяца после вакцинации. А саму инфекцию привитые передают с сопоставимой с непривитыми вероятностью. Статью с соответствующим исследованием опубликовал журнал The Lancet.

В исследовании рассматривалась передача коронавируса у привитых и непривитых в домашних условиях в Британии. Вероятность заразиться инфекцией (штамм "дельта") составила 38% у невакцинированных и 25% у полностью вакцинированных. А вероятность передачи инфекции у привитых и непривитых была одинакова - 23-25%.

"Эти результаты указывают на сохраняющийся риск заражения в домашних контактах, несмотря на вакцинацию, и то, что полностью вакцинированные люди могут эффективно передавать инфекцию", - говорится в статье.

При этом статья заканчивается утверждением, что продолжать вакцинацию все равно нужно.

Как сообщалось ранее, в ноябре вероятность смерти от ковида в Британии у привитых была на 65% выше, чем у непривитых, а общая смертность в стране выше, чем была до вакцинации.

О передаче инфекции привитыми говорят давно. Летом это признал американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Но в июле глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинированные не могут заразить коронавирусом непривитых, хотя еще в марте говорила прямо противоположное. Статистика заболеваемости и смертности опровергает ее слова, так как привитых становится все больше, а смертность растет.

Академик РАН вирусолог Виталий Зверев обращает внимание на то, что вакцины нацелены лишь на выработку антител, поэтому они не защищают длительное время и нужно постоянно ревакцинироваться.

Теги: вакцинация, инфекция, заражение



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