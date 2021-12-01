01 Декабря 2021
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Политика Свердловская область
Евгений Куйвашев, флешмоб Сима-Лэнд (2021) | Фото: Накануне.RU

Не вызывает доверия. Куйвашев оказался внизу рейтинга доверия к губернаторам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оказался в самом низу рейтинга по доверию аудитории соцсетей к главам регионов, уступив последнее - 20 место, только губернатору Мурманской области Андрею Чибису, сообщает корреспондент Накануне.RU.

Исследование провели Центр общественно-политических проектов и Центр политического анализа и социологических исследований, которые поставили цель выяснить, как активность губернаторов в социальных сетях влияет на восприятие населением управленческой эффективности руководителей.

"Жаркие дискуссии вокруг введения QR-кодов в регионах остро ставят ряд вопросов, в частности: насколько эффективны губернаторы в прямых коммуникациях с населением? Умеют ли они работать со сложными темами? Могут ли губернаторы общаться с недовольными гражданами напрямую в социальных сетях? Немало российских губернаторов работают в соцсетях в большей степени формально, полагаясь в основном на традиционные СМИ. Объективно сегодня от главы региона требуется быть непросто успешным управленцем, но и эффективным коммуникатором. От этого зависит его легитимность и, как следствие, политическая устойчивость. Именно этим обусловлена актуальность исследования. Мы решили провести комплексный аудит и выяснить, как губернаторы работают с общественным мнением в социальных сетях и как это влияет на восприятие глав субъектов населением", - поясняют авторы исследования.

Для этого были проанализированы социальные сети глав регионов РФ, в том числе и аудитории соцсетей с их реакцией на публикации с октября по ноябрь 2021 года. Исследователи отобрали 20 наиболее активных в соцсетях губернаторов. Был проведен социологический опрос 11,6 тыс. респондентов из данных регионов.

Глава Среднего Урала оказался в "красной зоне" данного рейтинга. Среди наиболее активных губернаторов в социальных медиа Евгений Куйвашев занял 17-е место из 20, а по доверию аудитории - 19 из 20.

Напомним, что Евгений Куйвашев имеет собственный аккаунт в Instagram, где публикует ключевые события региона и отвечает на наиболее актуальные вопросы граждан.

Теги: Куйвашев, доверие, рейтинг, исследования



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