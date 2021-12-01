В Приморье систему QR-кодов расширили на все непродовольственные магазины
В Приморском крае ввели дополнительные ограничительные меры из-за отрицательной динамики по заболеваемости COVID-19.
Теперь QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации или перенесенную болезнь, необходимо предъявлять во всех организациях розничной торговли непродовольственными товарами, включая отдельно расположенные.
Как сообщает пресс-служба правительства края, исключение составят только аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости.
Ранее QR-коды в регионе ввели для посещения торговых центров, кафе и ресторанов, учреждений культуры, спортзалов , гостиниц, парикмахерских, салонов красоты, саун, спа-салонов.
Напомним, Хабаровский край с 1 декабря вводит QR-коды на внутренних авиалиниях в пределах региона.