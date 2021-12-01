Новогодний городок Нижневартовска посвятят 50-летию города

На центральной площади Нижневартовска завершился монтаж главной елки. На её установку у сотрудников подрядной организации ушло пять дней. Предстоящие пару дней работники уделят внимание новогоднему наряду для праздничного 22-метрового дерева, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Как говорят строители, установившаяся в Югре теплая погода не должна повлиять на работы. На территорию будущего сказочного городка, посвященного народному искусству и 50-летнему юбилею города, уже завезли несколько тонн льда. Его специально добывали на озере Белое в Нижневартовском районе. Подрядчики приступили к созданию фигур из хрупкого природного материала.

"Наша задача – не только успеть всё в срок до 14 декабря, но и сделать так, чтобы горожане остались довольны", - сказал художественный руководитель бригады из Ижевска Анфим Ханыков.

Руководителям городских организаций и предприятий, индивидуальным предпринимателям предложили уже сейчас принять участие в праздничном оформлении зданий и прилегающих территорий. Кроме того, городские компании могут принять участие в смотре-конкурсе "Новогодний Нижневартовск", который пройдет с 13 по 17 декабря.

"Оформление улиц и украшение фасадов зданий к Новому году уже давно стало доброй традицией для нашего города. Новогодние и Рождественские убранства превращают улицы и дома в волшебную сказку, создают праздничное настроение. Яркие фасады зданий, сверкающие витрины торговых центров и магазинов, ресторанов и кафе привлекают к себе внимание, дарят положительные эмоции", - отметили в департаменте экономического развития администрации Нижневартовска.

Некоторые учреждения и организации города уже откликнулись на призыв. Так, например, на улице Чапаева появилась новогодняя светодиодная инсталляция, а на улице Спортивной вместе с праздничной ёлкой расположился снеговик-музыкант. В ближайшее время новогоднее украшение появится и на улично-дорожной сети города.