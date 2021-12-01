01 Декабря 2021
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черное море, шторм, волна, набережная, непогода (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Крым и Сочи пережили вторую штормовую ночь

Крым и Черноморское побережье Краснодарского края пережили вторую штормовую ночь. Из-за сильного ветра, достигавшего в некоторых районах 40 м/с, не работали аэропорты, фиксировались обрывы проводов и падение деревьев.

Впрочем, в Крыму удалось избежать такого массового отключения электричества, какое было накануне.

Так, в Крыму максимальные порывы ветра зафиксировали на горе Ай-Петри, там же выпало больше всего осадков – мокрого снега и дождя. Кроме того, очень ветрено было в Алуште и Ялте – порывы ветра 26-30 м/с.

В семи муниципалитетах Крыма ночью частично отключалось электроснабжение, сейчас там работают аварийные бригады. Упало более 20 деревьев, и десять из них – на припаркованные машины, больше всего таких случаев произошло в Ялте.

Штормовое предупреждение продолжает действовать, хотя ожидается, что теперь действие циклона начнет ослабевать.

Теги: крым, сочи, шторм



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