В челябинский аэропорт поступило сообщение о минировании взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Челябинска проверяют информацию о минировании взлетно-посадочной полосы. Анонимное сообщение об этом поступило на электронную почту воздушной гавани, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Напомним, сегодня ночью самолет из Казани при посадке в аэропорту Челябинска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 32 пассажира и три члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

В министерстве рассказали, что по предварительной причине, это произошло из-за обледенения полосы и сильного бокового ветра.

"Сейчас в аэропорту работает комиссия, в состав которой входят представители транспортной прокуратуры и областного Миндортранса. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера министерство дорожного хозяйства и транспорта держит ситуацию на контроле", - отметили в ведомстве.

В результате было задержано девять рейсов. Шесть воздушных судов отправлено в аэропорт Кольцово.

В частности, не могут вылететь из-за неблагоприятных метеоусловий рейсы в Казань, Ростов-на-Дону, Норильск, Санкт-Петербург, Москва, Минеральные Воды. На рейсы зарегистрировано более 1 тыс. пассажиров.

"Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, в том числе будет дана оценка соблюдению должностными лицами аэропорта порядка действий и технологии противообледенительной обработки взлетно-посадочной полосы", - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.