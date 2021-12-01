Израиль отложил открытие границ для привитых "Спутником" из-за штамма "Омикрон"

Власти Израиля отложили открытие границ для привитых российской вакциной "Спутник V" из-за ситуации со штаммом "Омикрон".

С 29 ноября в стране действует двухнедельный запрет на въезд для иностранцев. Единичные разрешения на въезд будет одобрять специально созданная комиссия, пишет Regnum.

Напомним, Израиль первым из государств ввел полный запрет на въезд иностранцев в страну из-за появления штамма коронавируса, получившего название омикрон. В ряде других государств на прошлой неделе были введены ограничения для жителей африканских государств, откуда, предположительно, и вышел новый штамм.

Планировалось, что вакцинированные двумя дозами "Спутника V" россияне смогут въезжать в Израиль с 1 декабря. Ранее анонсировалась возможность поездок с 15 ноября.