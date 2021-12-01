На Южном Урале участников преступного сообщества будут судить за хищение у пенсионеров более 90 млн рублей

В Челябинской области перед судом предстанут 13 участников преступного сообщества, обвиняемые в мошенничестве на 90 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России.

Следствие считает, что преступное сообщество создал уроженец Ульяновской области. В него входило четыре территориальных подразделения. В 2016 – 2020 годах обвиняемые, которые находились в одной из стран Южной Европы, обзванивали пенсионеров, которые ранее приобретали биологически активные добавки в Интернете, и говорили им, что приобретенные БАДы являются контрафактными. Поэтому гражданам якобы положена компенсация.

После этого они просили оплатить страховую часть от мнимой компенсации, либо подоходный налог, либо услуги инкассации и хранения денежных средств в банковской ячейке. Полученные деньги они перечисляли организатору для распределения между соучастниками.

В результате пострадало более 100 человек. Ущерб составил более 90 млн рублей.

Организатор преступного сообщества и двое сообщников находятся в международном розыске.