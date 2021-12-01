Мизулина пригрозила журналистами статьей о клевете за приписывание ей "участия" в деле Хованского

Член общественной палаты России, глава общественной организации "Лига безопасного интернета" и дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина пригрозила журналистам исками о клевете.

Мизулиной-младшей не понравилось, что ей приписывают "участие" в деле блогера Юрия Хованского.

"Ни я, ни моя семья не имеет никакого отношения к задержанию блогера Хованского. Я не знаю кто это, и по какой статье он был задержан. Хватит придумывать чепуху", - написала Екатерина в своем Telegram-канале.

"Также напоминаю уважаемым СМИ и иным лицам, именующим себя журналистами, о необходимости проверки фактов и ответственности по статье Уголовного кодекса России 128.1. ("Клевета")", - добавила общественница.

Рэпер и блогер Юрий Хованский находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма из-за песни о теракте в "Норд-Осте". Он был задержан 9 июня этого года. Хованский признал вину и раскаялся. На днях Хованский пожаловался на шантаж со стороны следствия. По словам Хованского, следователи пришли к нему, не уведомляя адвокатов, и потребовали дать показания, что он пел песню про Норд-Ост в 2018 году, а не в 2012 году.

Екатерина Мизулина инициировала проверки текстов и выступлений уже не одного рэпера. Так, буквально накануне стало известно, что на тюменского рэпера OG Buda (настоящее имя - Григорий Ляхов) составлен протокол по ч. 1.1. ст. 6.13 КоАП РФ за пропаганду наркотиков. Ранее Мизулина-младшая просила проверить творчество рэпера, особенно песни "Бандит" и "Печеньки", а также совместную с рэпером Платина песню "Это не любовь".

Также на днях Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы на приговор журналисту и блогеру Юрию Дудю. Ранее нижестоящий суд приговорил его к штрафу в размере 100 тыс. руб. по делу о пропаганде наркотиков. Мизулина пожаловалась на интервью Дудя с украинским блогером Ивангаем и с рэпером Моргенштерном.