Облсуд оштрафовал бывшего зампреда банка "Кольцо Урала" по "делу Трифонова" на 20 млн рублей

01 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Олег Коноплев, суд (2020) | Фото: vk.com/lensudekb

Облсуд оштрафовал бывшего зампреда банка "Кольцо Урала" по "делу Трифонова" на 20 млн рублей

Бывшему заместителю председателя банка "Кольцо Урала" Олегу Коноплеву изменили наказание, назначив помимо условного лишения свободы, штраф в двукратном размере от суммы взятки - 20 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что Коноплев обвиняется в передаче взятки экс-главе УМВД по Екатеринбургу генералу Игорю Трифонову, судебный процесс по делу которого уже дважды переносился. Бывшего банкира задержали в сентябре прошлого года, тогда же он был отправлен под арест.

13 сентября Ленинский районный суд уральской столицы вынес Олегу Коноплеву свой приговор. Он был признан виновным в даче взятки в особо крупном размере. Экс-банкиру назначено пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

Расследование дела Трифонова в настоящий момент завершено. В деле состоит из более 40 томов.

Теги: кольцо урала, олег коноплев, приговор, штраф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.11.2021 09:20 Мск Экс-глава УМВД Екатеринбурга заявил, что ему предлагали оговорить Колокольцева
Ранее 29.11.2021 09:55 Мск Суд перенес рассмотрение дела бывшего главы УМВД Трифонова из-за неявки адвоката
Ранее 19.11.2021 09:32 Мск Суд над бывшим главой УМВД Екатеринбурга начнется в конце ноября
Ранее 10.11.2021 21:27 Мск Генпрокуратура направила в суд дело о взятке экс-главы УМВД Екатеринбурга
Ранее 29.10.2021 04:23 Мск Завершено расследование дела о взятке экс-главы УМВД Екатеринбурга
Ранее 16.10.2021 09:11 Мск Приговор бывшему зампреду банка "Кольцо Урала" по "делу Трифонова" пересмотрят в ноябре
Ранее 13.09.2021 10:07 Мск Бывший зампред банка "Кольцо Урала" получил условный срок по делу о взятке
Ранее 11.09.2021 09:30 Мск Расследование дела бывшего начальника полиции Екатеринбурга завершено
Ранее 21.01.2021 13:05 Мск В банке "Кольцо Урала" опровергли обыски по "делу Трифонова"
Ранее 19.01.2021 20:08 Мск У топ-менеджера уральской корпорации прошли обыски по делу экс-начальника УМВД
Ранее 23.11.2020 14:06 Мск Дело экс-главы УМВД Екатеринбурга Трифонова вернули обратно в Мещанский суд
Ранее 12.11.2020 15:30 Мск Бывший глава УМВД Екатеринбурга был готов заплатить 10 млн, чтобы выйти из-под ареста
Ранее 28.09.2020 16:33 Мск Экс-глава УМВД по Екатеринбургу взят судом под арест до 17 ноября
Ранее 24.09.2020 19:09 Мск Фигурантам "дела Трифонова" предъявлено обвинение во взяточничестве
Ранее 24.09.2020 15:45 Мск Екатеринбургский суд арестовал экс-банкира, задержанного по "делу Трифонова"
Ранее 23.09.2020 18:27 Мск По делу бывшего главы УМВД Екатеринбурга задержан крупный банкир
Ранее 22.09.2020 19:33 Мск Екатеринбургский банк отрицает причастность к "делу Трифонова"
Ранее 21.09.2020 07:55 Мск В Москве арестован бывший глава УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6353

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети