Облсуд оштрафовал бывшего зампреда банка "Кольцо Урала" по "делу Трифонова" на 20 млн рублей

Бывшему заместителю председателя банка "Кольцо Урала" Олегу Коноплеву изменили наказание, назначив помимо условного лишения свободы, штраф в двукратном размере от суммы взятки - 20 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, что Коноплев обвиняется в передаче взятки экс-главе УМВД по Екатеринбургу генералу Игорю Трифонову, судебный процесс по делу которого уже дважды переносился. Бывшего банкира задержали в сентябре прошлого года, тогда же он был отправлен под арест.

13 сентября Ленинский районный суд уральской столицы вынес Олегу Коноплеву свой приговор. Он был признан виновным в даче взятки в особо крупном размере. Экс-банкиру назначено пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.

Расследование дела Трифонова в настоящий момент завершено. В деле состоит из более 40 томов.