Зимние учения 10 тысяч военнослужащих начались на полигонах юга России

На юге России стартовали военные учения, участие в которых принимают более десяти тысяч военнослужащих.

Зимний период обучения в зимних условиях пройдут обучение около трети подразделений всех соединений и воинских частей Южного военного округа.

Как сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу ЮВО, мотострелковые соединения совершили марши на полигоны, где стартовали учебные маневры.

Личный состав разместят в автономных полевых лагерях АПЛ-500. Их развернут на базе более 30 основных полигонов.

В этом году учебные занятия впервые стартовали на полигоне Нестеровский в Ингушетии и полигоне Даниловский в Волгоградской области.