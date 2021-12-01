01 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
ДТП на автодороге &quot;Екатеринбург – Шадринск — Курган&quot; (2021) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса

Сегодня ночью на 36 км федеральной автодороги "Екатеринбург – Шадринск — Курган" произошло смертельное ДТП с участием "Митсубиси" и пассажирского автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, трагедия произошла в 3.20. По неустановленным причинам водитель легкового авто, движущийся в сторону Кургана, внезапно выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом "Голден Драгон", выехавшего со стороны Каменска-Уральского. В результате ДТП водитель автобуса и 25 пассажиров не пострадали, однако владельцу "Митсубиси" повезло меньше - он скончался на месте аварии до прибытия "скорой".

ДТП на автодороге "Екатеринбург – Шадринск — Курган"(2021)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской областиДТП на автодороге "Екатеринбург – Шадринск — Курган"(2021)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

"Сотрудникам ГИБДД водитель автобуса пояснил, что двигаясь по автодороге он видел автомобиль "Митсубиси", который двигался во встречном направлении. Легковой автомобиль резко выехал перед ним, столкновения избежать не удалось. Установлено, что автобус ехал по маршруту № 999 "Курган - Екатеринбург", выехал с автовокзала города Кургана в 22 часа 40 минут", - пояснили в ГИБДД..

К сожалению, из-за полученных травм и отсутствующих документов опознать водителя не представилась возможным. Предварительно установлено, что автомобилем "Митсубиси" управлял водитель 1998 года рождения проживающий в г. Екатеринбурге. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

Теги: автобус, легковой автомобиль, смерть, ДТП, Екатеринбург, Курган



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