В аэропорту Челябинска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Челябинска самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. по данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 1 декабря в 2.32. При заходе на посадку самолет из Казани авиакомпании "UVT Aero" выкатился за посадочную полосу на 20-25 метров.

На борту находились 32 пассажира и три члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

Воздушное судно "Bombardier" видимых повреждений не получило. Самолет отбуксировали на взлетно-посадочную полосу.