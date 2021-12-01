01 Декабря 2021
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Происшествия Пермский край
школа класс парта кабинет (2007) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье напавший на учителя лицеист признан невменяемым

Напавший в Березниках на учителя лицеист признан психически нездоровым, сообщили Накануне.RU в СКР.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы, у несовершеннолетнего выявлено психическое расстройство, которое лишало и лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело с постановлением о направлении подростка на принудительное лечение направлено в суд.

Как сообщало Накануне.RU, 21 мая 10-классник с ножом напал на 74-летнюю учительницу физики Людмилу Ишменеву и ранил её ножом в шею. Сразу после происшествия другие лицеисты сообщили обо всем охраннику ЧОПа, тот вызвал Росгвардию и обезвредил нападавшего. Учительница была вертолетом доставлена в Пермь. 22 мая стало известно, что она находится в реанимации. 24 мая минздрав Прикамья сообщил о переводе пациентки в общую палату. В больнице педагога навещал губернатор Прикамья, он пожелал Ишменевой скорейшего выздоровления и отметил, что "она учитель и человек с большой буквы". Домой в Березники учитель вернется в сопровождении близких.

Теги: Больница, Людмила Ишменева, лицей №1, нападение



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