01 Декабря 2021
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Экономика В России
Коллаж, Анатолий Чубайс, Роснано (2021) | Фото: Накануне.RU

Forbes: "Роснано" обсуждает с держателями облигаций возможность погашения с дисконтом

Forbes назвал один из вариантов решения долговой проблемы "Роснано", который компания обсуждает с кредиторами.

Речь идет о погашении бондов, которые не обеспечены госгарантиями Министерства финансов России, с дисконтом в 30-40%. Пока держатели облигаций не соглашаются с этим вариантом, сообщают источники издания.

До момента выработки совместного с банками-кредиторами решения госкорпорация не в праве разглашать подробности переговоров.

Сейчас в обращении у "Роснано" находится девять выпусков облигаций на сумму более 71 млрд руб., из них бумаги более чем на 40 млрд руб. не обеспечены гарантиями Минфина. Среди держателей облигаций — Промсвязьбанк, а также банк "Ак Барс", структуры "Регион Россиум" и другие.

Бывший глава "Роснано", спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс в интервью Ксении Собчак признал вину за "все плохое" в России. Выпуск, который вышел на YouTube-канале журналистки, был посвящен Авдотье Смирновой – жене Чубайса.

Напомним, в 2020 году Анатолий Чубайс ушел с поста руководителя Роснано на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями.

Теги: Роснано, облигации



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