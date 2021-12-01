01 Декабря 2021
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Политика В России
Конституционный суд РФ (2020) | Фото: Первый канал, скрин видео

Число судей Конституционного суда сократилось до 11

С 1 декабря в составе Конституционного суда России останутся 11 членов.

7 ноября судье Юрию Рудкину исполнилось 70 лет, и он достиг предельного для этой должности возраста. Согласно закону, полномочия судьи КС прекращаются в последний день месяца, когда это произошло. Таким образом, спустя полтора года после конституционной реформы состав КС пришел в полное соответствие с обновленным Основным законом. При этом ни одним из новых полномочий, полученных в результате реформы, Конституционный суд пока не воспользовался.

Списочное число судей КС было уменьшено с 19 до 11 в соответствии с одобренными летом 2020 года изменениями в Конституцию.

Однако в нынешнем составе КС предстоит проработать всего несколько месяцев: уже в марте 2022 года предельного для судьи возраста достигнет Владимир Ярославцев. Новых судей в КС не назначали более десяти лет, последние кадровые решения состоялись еще в 2010 году по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева, пишет "Коммерсант".

Теги: Конституция, судьи



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