01 Декабря 2021
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Союз-2.1а ракета-носитель космодром Восточный (2016) | Фото:Роскосмос

Экс-директор строительства "Восточного" требует "золотой парашют"

Уволенный в 2020 году на фоне скандала глава строительной дирекции космодрома "Восточный" Евгений Рогоза потребовал в суде около 4 млн руб. компенсации от своего бывшего работодателя.

Также он подал иски к газете "Коммерсант" и агентству РБК по защите деловой репутации. Об этом сообщил представитель Гагаринского районного суда, куда поступил иск, передают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, участникам хищения более 400 млн руб. на космодроме "Восточный" вынесен приговор. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 105 млн руб. По данным следствия, растрата свыше 404 млн руб. была совершена при подготовке смет строительства объектов космодрома.

Теги: космодром, Восточный



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