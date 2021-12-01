Российские авиакомпании получат 70–80 млрд рублей убытка

Операционные убытки пассажирских авиакомпаний России по итогам 2021 года составят 70–80 млрд руб.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Борис Шокуров. В организацию входят все крупнейшие перевозчики страны.

В пандемийном 2020 году операционные убытки пассажирских авиаперевозчиков составили рекордные 197,3 млрд руб., а совокупный убыток всех авиакомпаний, включая грузовые, – 133 млрд руб., пишут "Ведомости".

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила зафиксировать до конца 2024 года текущий уровень отсечки цены на авиакеросин, который учитывается при расчете повышенного налогового вычета в рамках демпфирующего механизма.