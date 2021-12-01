Продажу вина в Сети запустят весной 2022 года

На весну 2022 года запланировано начало эксперимента по онлайн-продаже российского вина.

Алкоголь можно будет заказать на специализированном сайте "Почты России", она же доставит спиртное покупателю. В Министерстве финансов РФ уже подготовили соответствующий проект закона.

Эксперимент пройдет в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. Возраст покупателя станет зоной ответственности курьеров. Они будут вести контроль с помощью паспорта или системы идентификации, которую используют на сайте госуслуг, пишут "Известия".

Сегодня в России продажи спиртного в интернете, а также его доставка запрещены.