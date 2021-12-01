СМИ: тела погибших в Кузбассе шахтеров обещают поднять в течение пяти-десяти дней

В кузбасской шахте "Листвяжнаяс, в которой в результате трагедии погиб 51 человек, обнаружили еще 20 тел — 18 горняков и двоих горноспасателей.

Достать их пока не удалось, так как существует высокая опасность взрыва. Ранее из шахты подняли на поверхность 11 тел. Тела еще 20 горняков пока не найдены.

Тем временем, эксперты проводят буровые работы для нормализации атмосферы в шахте, а в городе продолжаются похороны погибших, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, в подготовительном забое кемеровской шахты "Листвяжная" продолжается пожар, там скапливается метан. Взрыв может произойти в любую минуту.