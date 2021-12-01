ФАС инициировала дело из-за завышения цен в общепите Шереметьево

Федеральная антимонопольная служба России завела дело в отношении "Росинтер ресторантс холдинг", владеющей сетью ресторанов, из-за завышения цен в заведениях общепита в аэропорту Шереметьево по сравнению с точками в Москве.

Как сообщили Накануне.RU в ФАС, компания занимает доминирующее положение в воздушной гавани. При этом цены на услуги общественного питания значительно превышают установленные в Москве.

Компании грозит штраф до 1 млн руб.