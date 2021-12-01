01 Декабря 2021
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Экономика В России
Центральный банк (2021) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Банк России может снизить ключевую ставку в декабре

Центробанк России может окончить цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за новой разновидности COVID-19.

Как считают аналитики, ожидать снижения ключевой ставки на последнем в 2021 году заседании регулятора всё равно не стоит, но вместо повышения до 8,5% ЦБ РФ может поднять ее до 8%, после чего перейдет к ее снижению уже в начале 2022 года, пишут "Известия".

Ранее академик РАН экономист Сергей Глазьев провел параллели между действия властей в области здравоохранения и экономики. В первом случае они превратились в "навязчивую идею принудительной вакцинации населения" вопреки множеству фактов, свидетельствующих о ее падающей эффективности, а во втором - в борьбу с инфляцией путем повышения ключевой ставки, что только душит экономику.

Теги: ключевая ставка, ЦБ РФ



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Ранее 19.11.2021 09:36 Мск Глазьев резко раскритиковал повышение ключевой ставки


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