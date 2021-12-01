Карпин предложил государству обязать российских футболистов привиться от коронавируса

Сборная России не может обязать футболистов прививаться от COVID-19, это должно делать государство.

Такого мнения придерживается главный тренер национальной команды РФ Валерий Карпин. "Если государство не может обязать людей привиться, то как сборная это сделает? Пусть сборников обязует государство. А я не понимаю, можем ли мы такое осуществить", — сказал спортивный эксперт.

Ранее несколько футболистов, выступающих за сборную России, в разное время переболели COVID-19, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев убеждал тренера сборной России по футболу Валерия Карпина остаться на своем посту.