РТС: существует риск роста оптовых цен на топливо

При отсутствии новых мер со стороны российского правительства, оптовые цены на топливо, особенно морозостойкий дизель, пойдут вверх в 2022 году.

Как сообщил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, необходимо запретить экспорт зимнего дизтоплива и скорректировать демпфирующий механизм. "В 2022 году на 5,5% увеличивается индикативная цена по бензину (в рамках демпфирующего механизма), это значит, что цены в оптовом сегменте вырастут сразу же", — заявил он. Аркуша предложил скорректировать демпфер и налоговый маневр и запретить экспорт зимнего дизеля, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщило Минэнерго, российский топливный рынок находится в стабильном состоянии, колебания биржевых цен на бензин вызваны ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах и переходом рынка с летних видов топлива на зимние.