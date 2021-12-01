01 Декабря 2021
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Игорь Трифонов (2021) | Фото: Накануне.RU

Бывшего главу екатеринбургской полиции Игоря Трифонова оставили под арестом

В среду в Ленинском районном суде Екатеринбурга возобновился процесс по делу бывшего начальника городского УМВД Игоря Трифонова.

Судья Андрей Шашкин принял решение продлить арест обвиняемого. Он пояснил, что тот имеет обширные связи и может скрыться от суда, а также оказать давление на свидетелей по делу. Бывший глава полиции Екатеринбурга останется под арестом еще на шесть месяцев, до 8 мая 2022 года. Трифонов это решение воспринял спокойно.

Процесс продолжится 20 декабря.

Сегодня адвокат Ольга Кезик заявила ходатайство об изменении Игорю Трифонову меры пресечения - в виде домашнего ареста либо запрета определенных действий. Она рассказала, что экс-главе УМВД уже сняли квартиру недалеко от суда - чтобы он мог отбывать домашний арест там. Однако Трифонов неожиданно попросил отправить его отбывать домашний арест в Москву, объяснив это тем, что там живет его семья. Бывший силовик также попросил отпустить его из-под ареста, чтобы он мог съездить на могилу недавно умершего отца.

Игорь Трифонов(2021)|Фото: Накануне.RU

Прокурор выступил против изменения меры пресечения. "Трифонов не имеет регистрации в Екатеринбурге, а дело рассматривается здесь. Договор аренды на квартиру сегодня заключен, а завтра может быть расторгнут. Никаких оснований для изменения меры пресечения нет", - настаивал Георгий Паникаров.

Георгий Паникаров(2021)|Фото: Накануне.RU

После заседания адвокат Трифонова Ольга Кезик заявила, что все опасения прокурора являются "голословными". По ее словам, ее подзащитный даже не смог нормально проститься с недавно умершим отцом, из-за чего его здоровье заметно пошатнулось. Адвокат заверила, что сегодняшнее решение будет обжаловано. Кезик отметила, что вины Трифонов признавать не будет. "Он не знает ничего, в чем его обвиняют", - заключила адвокат бывшего полицейского.

Напомним, Трифонова обвиняют в получении взятки в размере 7,5 млн руб. за указание возбудить уголовное дело по факту мошенничества с кредитными средствами банка "Кольцо Урала".

Теги: Трифонов, суд, процесс



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