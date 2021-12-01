01 Декабря 2021
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Общество Краснодарский край
Александр Власов (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Кубани Александр Власов рассказал, почему для жителей Краснодарского края спорт действительно стал нормой жизни

Последний месяц года - традиционное время для региональных властей для того, чтобы проанализировать эффективность работы и скорректировать задачи на следующий год. О том, какие и сколько спорткомплексов шаговой доступности построят в 2022 году на Кубани, как атлеты Краснодарского края сумели добиться успехов, несмотря на разгул пандемии ковида, и в чем причина приверженности кубанцев ЗОЖ - рассказал в интервью Накануне.RU заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов.

- Александр Иванович, сложный 2021 год близок к завершению. Ковидные ограничения, которые весь год сотрясали общество, не могли не сказаться на занятиях спортом. А как на Кубани развивалась сфера физической культуры и спорта? Ваша оценка?

- Пандемия отразилась на всех сферах жизни. Однако спорту, мне кажется, повезло больше, чем, например, экономике. На время карантина на Кубани был грамотно организован удалённый тренировочный процесс – спортсмены продолжали готовиться к предстоящим стартам на дому. А благодаря слаженной работе администрации края, региональному минспорту и Роспотребнадзору уже 18 июля мы открыли спортивную подготовку, начали тренировки в спортивных школах. Даже пандемия не смогла кардинально повлиять на успехи кубанских атлетов – это подтверждают награды, которые кубанцы регулярно продолжают завоёвывать на всероссийском уровне и международной арене.

Сейчас в крае работает 271 физкультурно-спортивная организация. Тренерской работой в крае занимаются 2700 тренеров, из которых около двух тысяч специалистов – штатные работники учреждений, а более 90 тренеров имеют почетное звание «Заслуженный тренер Российской Федерации». Фактически у нас создана целая сеть учреждений, благодаря работе которых Кубань добивается таких успехов в спорте.

- Сочи и вообще Краснодарский край – это уже традиционное место проведения соревнований самого высокого уровня. И шахматы, и Формула-1, и гольф – одним словом, всех видов спорта. Понятно, что такие возможности дает прежде всего инфраструктурное обеспечение. Расскажите, в 2021 году что возведено, возводится в крае? Какие спортивные объекты?

- На повестке дня сейчас – спортивные комплексы шаговой доступности. По поручению главы региона Вениамина Ивановича Кондратьева такие объекты возводятся, прежде всего, в небольших населённых пунктах, станицах и даже сёлах. Спорт должен стать максимально доступным для всех категорий кубанцев независимо от возраста и возможностей здоровья. Ещё одна стратегическая задача – строительство центров единоборств. Они должны появиться в каждом муниципальном образовании. В 2021 году возведено семь залов шаговой доступности (Апшеронский, Белоглинский, Динской районы, Анапа, Сочи, Горячий Ключ), одиннадцать спортивных площадок (Абинский, Павловский, Приморско-Ахтарский, Динской, Усть-Лабиснкий, Новокубанский, Армавир, Новороссийск, Сочи), два центра единоборств (Славянский, Павловский районы), завершается строительство комплекса с бассейном в Курганинске, а также знакового для всей Кубани Дворца водных видов спорта на территории «Города спорта» в краевой столице. Работа над улучшением строительства спортивной инфраструктуры будет продолжаться на постоянной основе и в последующие годы.

- А какой вид спорта на Кубани вы бы могли назвать самым популярным? Почему? Сколько вообще, по вашим оценкам, жителей региона занимаются физкультурой и спортом?

- У нас в Краснодарском крае 43 базовых вида спорта, но традиционно самым популярным является футбол. В спортивных школах по всему региону им занимаются более 34 тысяч воспитанников. Один из знаковых турниров – Всекубанский турнир по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края собирает рекордное количество участников – около 300 тысяч. Второе место по популярности занимает легкая атлетика, которой занимаются более 14,2 тысяч человек, а на третьем месте волейбол – 13,7 тыс. человек.

В целом в регионе на сегодняшний день более 55 процентов (55,5%, более 2,8 млн.) жителей занимаются физкультурой и спортом на постоянной основе. На протяжении ряда лет это лучший показатель в России, причем численность систематически занимающихся ежегодно возрастает. Для организации занятий спортом городского и сельского населения ежегодно проводятся комплексные многоэтапные спортивно-массовые мероприятия, включающие в себя соревнования для жителей всех возрастов. Краевые власти уделяют большое внимание развитию детско-юношеского спорта, развитию спортивного резерва.

Александр Власов(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

- Сколько призывников из края в 2021 году отправится на службу в российскую армию? И как в крае организована работа с допризывной молодежью?

- Краснодарский край является лидером среди субъектов Российской Федерации по призыву молодого пополнения для службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований. На военную службу осенью 2021 года призывается более 6 000 граждан Краснодарского края, в том числе порядка 250 казаков. Наши призывники проходят службу во всех видах и родах войск. Кроме того, ежегодно не менее 30 лучших призывников из Краснодарского края пополняют ряды Президентского полка Федеральной службы охраны, несут службу в Кремле. Ежегодно более 1000 человек поступают в военные училища, более 2000 человек поступают на военную службу по контракту. Организовано тесное взаимодействие и шефские связи со всеми военно-учебными заведениями, воинскими частями и соединениями, дислоцированными в Краснодарском крае (в них проходят службу 70 % призывников из края). По отзывам командиров большинство наших призывников несут службу добросовестно, с усердием, регулярно поощряются командованием. Это и многое другое является показателем высокой подготовки к службе в Вооруженных Силах РФ и системной работы по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи в крае.

Система патриотического воспитания молодежи – это многогранный комплекс мероприятий. Базисным является военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Уверен, что воспитать достойных граждан, достойную смену, достойное будущее Кубани, можно только формируя гражданское самосознание в аспекте высоких духовно-нравственных ориентиров. В течение каждого года на Кубани проводится целый комплекс мероприятий, это и ежегодный месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, уроки мужества, встречи с ветеранами, акции, конкурсы, вскоре будут подведены ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова. Активно занимается военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения Союз казачьей молодежи, чья численность составляет 112 тысяч человек. По поручению главы администрации (губернатора) Краснодарского края Кондратьева В.И. проводится работа по созданию военно-патриотического центра имени Героя Российской Федерации, генерала армии Казанцева, который станет крупнейшим на Юге России.

Мы воспитываем нашу молодежь на основе тех традиций и принципов, которые актуальны и святы во все времена: уважение к старшим, любовь к труду, любовь к Отечеству, готовность встать на защиту своей Родины, неприятие подлости и предательства. Именно эти базовые характеристики личности являются основой здоровой нации, здорового общества. Эти неписанные правила и заветы не выдуманы, они достались нам от наших предков.

- Какие госпрограммы по развитию спорта, созданию спортсооружений реализуются на Кубани? Возможно, уже понятно – какие программы поддержки будут в 2022 году?

- Наш главный «локомотив» в этом вопросе – государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта». В рамках неё финансируется не только тренировочный и соревновательный процесс, но и ведётся строительство новых спортивных объектов – от универсальных спорткомплексов до бассейнов и многофункциональных площадок. Ещё одно подспорье – региональный проект «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография». Благодаря проекту в крае возводятся площадки для выполнения нормативов комплекса ГТО, производится переоснащение стадионов, закупается спортинвентарь и экипировка для наших спортивных школ.

- И последний вопрос. Скажите, как вы полагаете, почему Краснодарскому краю удалось войти в пятерку регионов-лидеров по приверженности жителей ЗОЖ? Чем вы объясните это?

- Благодаря огромному вниманию губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева к отрасли физической культуры и спорта, Краснодарский край является лидером по показателю процента жителей, систематически занимающихся спортом. Также по инициативе руководителя региона активно развивается спортивная инфраструктура, строятся все новые объекты на территории муниципальных образований, а жители населенных пунктов получают возможность заниматься спортом в комфортных условиях. Помимо этого, Кубань входит в пятёрку лидеров среди регионов страны по реализации комплекса ГТО. По количеству зарегистрированных на сайте www.gto.ru, а это около 1 миллиона 400 тысяч кубанцев, Краснодарский край занимает первое место среди субъектов Российской Федерации. Все эти факторы влияют на результат и приверженность жителей края здоровому образу жизни.

Теги: александр власов, кубанское казачье войско, допризывная молодежь, кубань,



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