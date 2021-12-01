В бюджете Югры на ближайшую трехлетку учли проекты югорчан с "Карты развития" округа

Депутаты думы Югры на прошедшем 25 ноября заседании окружной думы абсолютным большинством поддержали проект бюджета автономного округа на предстоящий 2022 г. и плановый период 2023-2024 г.

Доходы региона продолжают уверенный рост. Как следует из пояснительной записки к проекту, в следующем году они составят 251,9 млрд руб., что больше на 11,3% по сравнению с показателями текущего года. В 2023 г. доходы вырастут на 3% по сравнению с 2022 г. - до 260,4 млрд руб., а в 2024 г. ожидается рост доходов еще на 0,9% до 264,1 млрд руб.

Расходы бюджета Югры на 2022 г. превысят доходы и составят 285,4 млрд руб. В 2023 г. они увеличатся еще на 2,9% по отношению к 2022 г., а в 2024 г. снизятся на 5,9% по сравнению с 2023 г.

Дефицит бюджета в 2022 г. составит 33,5 млрд руб, в 2023 г. - 33,9 млрд руб., в 2024 г. - 14,4 млрд руб.

По традиции бюджет остается сбалансированным и социально ориентированным - значительная часть расходов направлена на социальные нужды. Спикер думы Борис Хохряков назвал бюджет "семейным", поскольку довольно большой процент средств пойдет на поддержку семей.

"Бюджет Югры я бы назвал в какой-то части "семейным бюджетом", поскольку 40,1% будет направлено на поддержку семьи, создание дополнительных мест в детских садах, школах, перинатальных центрах, реализацию демографической политики", - подчеркнул председатель окружной думы.

Деньги направят на реализацию 23 государственных программ. Наиболее емкими стали программы: "Образование" - расходы на нее в 2022 г. составят 86,9 млрд руб., годом ранее - 81,9 млрд руб., "Здравоохранение" - 67 млрд руб., здесь тоже имеется рост - в 2021 г. расходы на здравоохранение составили 63,2 млрд руб. Третье место у программы по "Социальному и демографическому развитию" - на эти цели выделяют порядка 38,3 млрд руб., 36,9 млрд руб - годом ранее.

Также значительные суммы выделяются на программу "Современная транспортная система" и "Развитие жилищной сферы" - по 17,7 и 9,8 млрд руб. соответственно. Причем, 5,5 млрд руб. пойдут на снос ветхого и аварийного жилья.

Председатель комитета Думы по социальному развитию Василий Филипенко подчеркнул, что рост средств есть практически по всем программам.

"Бюджет Югры на 2022 год – растущий, что приятно, и традиционно социально ориентированный. Более 70% расходов направлены на социальную сферу. Практически по всем программам мы отмечаем рост. Единственное, что нуждается в доработке, придании дополнительной динамики – сфера физкультуры и спорта. Как раз сейчас этим занимаемся, данный вопрос был озвучен на встрече фракции партии "Единая Россия" с губернатором. Есть поручение поработать над ним и решить с учетом современных требований, вызовов. Чтобы программа работала максимально эффективно", - сказал он.

Василий Филипенко добавил, что в бюджете на 2022 г. заложены серьезные средства на укрепление материально-технической базы учреждений, школ, детских садов, спортивных объектов, увеличено финансирование мер социальной поддержки населению, предусмотрено введение дополнительных льгот для граждан. Продолжится жилищное строительство, снос аварийного жилья. "Все процессы – достаточно динамичны", - подметил глава комитета.

С января 2022 г. на 4% будут проиндексированы отдельные меры социальной поддержки, расходы на приобретение средств реабилитаций инвалидов, на питание, включая питание льготных категорий и учащихся начальных классов в государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях, питание в пришкольных лагерях и в учреждениях социального обслуживания. С 1 сентября 2022 г. в бюджете округа учли индексацию расходов на 4% стипендиального фонда обучающихся (студентов) в государственных учреждениях высшего и профессионального образования автономного округа, а с 1 октября 2022 г - фонда оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов президента от 2012 г.

Особенностью главного финансового документа округа стало то, что в него включили инициативы югорчан, принявших участие в создании "Карты развития Югры". Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщила депутат окружной думы Наталья Западнова.

"Бюджет сбалансирован, социально ориентирован. В него включено финансирование мер по реализации посланий президента РФ. Кроме того, в бюджет включены мероприятия, о которых говорили наши избиратели в большом избирательном цикле. Мы вносили их в "Карту развития Югры", и теперь они разнесены по разным государственным программам. Есть те мероприятия, которые необходимо выполнить не на региональном, а на местном уровне. Но они также будут учитываться в бюджетах муниципальных образований. Для меня это очень важный факт. Мы долго над ним работали, как полагается, бюджет прошел все чтения и был принят с теми поправками, которые внесли депутаты думы", - сообщила парламентарий.

В качестве примеров таких проектов депутат назвала три спортивных объекта, которые в скором времени появятся в Нижневартовске: дворец единоборств, появления которого в городе ждут с огромным нетерпением, биатлонная трасса и ледовый комплекс.

По мнению политолога Александра Безделова, включение инициатив югорчан в проект бюджета характеризует губернатора Югры Наталью Комарову как ответственного политика, который выполняет обещания, данные избирателям, не прикрываясь тяжелой ситуацией пандемии.

"Это последовательный шаг, который характеризует ее как ответственного руководителя. Несмотря на то, что прошло несколько месяцев с момента голосования и подведения итогов избирательной кампании, Наталья Комарова не отказалась от тех идей, которые были заложены во время предвыборной кампании, и определенная часть предложений, которые посчитали рациональными, были включены в бюджет. Это ответственный шаг, который характеризует ее как ответственного политика", - подчеркнул эксперт.

Напомним, в рамках создания "Карты развития Югры" от жителей автономного округа поступило почти 300 тысяч предложений, которые легли в основу 534 проектов. Презентация инициатив состоялась 28 августа на форуме в Сургуте.

Тогда губернатор Наталья Комарова отметила, что "Команда Югры" взяла на себя ответственность за их исполнение:

"Команда Югры" принимает на себя ответственность за реализацию народной программы. Наш приоритет – работать по принципу "сказали – сделали" и оперативно реагировать на запросы людей. Нам нужны результаты, ответы на вопросы жителей. И "Команда Югры" подтверждает готовность служить югорчанам".