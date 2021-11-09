10 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
ДТП с участием автобуса ПАЗ в Челябинске. (2021) | Фото: vk.com/chp_chel / ЧП|ДТП Челябинск

В Челябинске внедорожник Range Rover въехал в ПАЗик-маршрутку

В Челябинске на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы произошло ДТП с участием внедорожника Range Rover (номера на машине указывают на регистрацию авто в Свердловской области), двух легковых автомобилей и пассажирского ПАЗика-маршрутки.

"В 19:50  по ул. Свободы, 70 произошло столкновение двух легковых автомобилей и автобуса", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Челябинской области – спасатели участвовали в устранении последствий аварии.

Очевидцы происшествия в соцсетях рассказывают, что нескольких человек увезли на "скорой". Они же сообщили, что виновником ДТП, скорее всего, является водитель Range Rover: машина не вписалась в поворот, задев легковушки и микроавтобус, которые двигались по правилам.

ДТП с участием автобуса ПАЗ в Челябинске.(2021)|Фото: vk.com/chp_chel / ЧП|ДТП Челябинск

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Теги: дтп, Range Rover, паз



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