В Челябинске внедорожник Range Rover въехал в ПАЗик-маршрутку

В Челябинске на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы произошло ДТП с участием внедорожника Range Rover (номера на машине указывают на регистрацию авто в Свердловской области), двух легковых автомобилей и пассажирского ПАЗика-маршрутки.

"В 19:50 по ул. Свободы, 70 произошло столкновение двух легковых автомобилей и автобуса", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Челябинской области – спасатели участвовали в устранении последствий аварии.

Очевидцы происшествия в соцсетях рассказывают, что нескольких человек увезли на "скорой". Они же сообщили, что виновником ДТП, скорее всего, является водитель Range Rover: машина не вписалась в поворот, задев легковушки и микроавтобус, которые двигались по правилам.