10 Ноября 2021
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Армия и ВПК В России
ЗРС С-500 (2019) | Фото: youtube.com

Россия работает над созданием зенитно-ракетной системы С-550 - Шойгу

Российские Вооруженные силы еще не начали получать комплексы С-500, а в Минобороны уже заявляют о ведущейся разработке зенитно-ракетной системы С-550, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства сообщил, что на одном из недавних совещаний с военными президент России Владимир Путин "особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550", передает РИА Новости.

Никаких подробностей о разработке пока нет. 

В начале ноября сообщалось, что первыми иностранными покупателями С-500 могут стать Индия и Китай. Но сначала – до конца года – комплексы должны поступить на вооружение ВС РФ.

В середине сентября вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве ОПК, сообщил, что российские военные начали получать "Прометей", но пока не в полном комплекте: "Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава". Также он заявил, что Индия может стать первым иностранным покупателем новой системы ПВО С-500. Однако пока никаких договоренностей нет.

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Теги: с-550, зенитно-ракетный комплекс, сергей шойгу



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